Hacinamiento en estación de Policía en Usaquén y otras localidades tiene en alerta a las autoridades

Como alarmante calificó el hacinamiento en la estación de policía de Usaquén al norte de Bogotá el veedor, Cristian Alejandro Aguirre, quién aseguró que tras una visita a este lugar pudo corroborar la malas condiciones en las que se encuentran los reclusos además de la falta de presencia del Estado en especial el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

"Tras hacer un registro de las instalaciones y verificar cómo se encuentra el personal uniformado y hacer un registro de las celdas, dónde se encuentran los detenidos nos damos cuenta qué el Estado no está llegando uno está haciendo su accionar cómo le corresponde el inpec está dejándole una responsabilidad a la institución", señaló Aguirre.

Explicó que en dos las celdas de aproximadamente 5x4 metros con capacidad para 20 personas hay más de 80 personas , " encontramos en una celda a 48 detenidos y en la siguiente hay más de 38 detenidos".

Lea además: Hidroituango: Fiscalía imputó cargos a nueve exfuncionarios

De la misma manera advirtió que varios de los detenidos tienen serios problemas de salud y que hay un privado de la libertad con sífilis en medio de este hacinamiento.

"Se supone que estas celdas son transitorias mientras el Inpec traslada a estas personas sindicadas y condenadas a su respectivo centro reclusorio pero a las fecha de hoy no se sabe nada", agregó.

Añadió, "no hay capacidad para tener 90 detenidos durmiendo prácticamente el uno encima del otro en una condición de hacinamiento".

En ese sentido el veedor hizo un llamado al Inpec y al Ministerio de Justicia para que tomen cartas en el asunto.

Advirtió que esta situación pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos ya que la Policía no puede llevar a más personas detenidas ante la falta de espacio.

También lea: Asesinado en masacre en Bogotá pagaba una pena domiciliaria

"En el momento no se están recibiendo más personas porque no hay donde tenerlos, no hay esa reubicación y la Policía no tiene la capacidad para reubicarlos según sus delitos y enfermedades ya que también hay personas con problemas psiquiátricos", explicó.

Finalmente concluyó que, "el tema carcelario es del Inpec, no de la Policía Nacional , por eso hacemos un llamado al Gobierno nacional y también distrital para que se apersonen no solamente en esta estación, ya que tenemos 22 estaciones con los mismos problemas".