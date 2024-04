Vigilante de la U. Nacional ya pudo salir tras más de 70 horas de encierro

El vigilante de la Universidad Nacional, Henry Balcázar, finalmente logró salir luego de más de 70 horas de encierro, luego de que un grupo de 'encapuchados' irrumpiera en el edificio administrativo Uriel Gutiérrez.

"La asamblea estudiantil aprobó permitir el ingreso de un solo relevo por turno. No es suficiente, pero al menos hay alguien pendiente de los soportes técnicos", dijo el vigilante a RCN Radio.

Desde el lunes, los manifestantes permanecen ahí, lo que incrementa la tensión más allá de la comunidad académica.

En contexto: Audiencia pública por crisis en Universidad Nacional: sigue la toma de edificio administrativo

"En el momento en que vinieron a tomarse esta área y vieron la puerta cerrada, trataron de forzarla y no pudieron; entonces empezaron con amenazas: 'sálgase', lo vamos a sacar (...) y vamos a quemar ese chuzo o le metemos candela y lo quemamos'. Yo dije: hagan lo que quieran, pero de aquí no me sacan; yo estoy cuidando lo mío. Estoy cuidando los bienes de la universidad, que para eso me contrataron'", comentó más temprano a RCN Radio, Henry Balcázar, el vigilante que permanece encerrado.

Balcázar dijo que había podido tener contacto con su familia y que tenía alimentos, al menos para hoy y este sábado. También dijo que confía en que, mediante el diálogo, se llegue a una pronta solución.

El trabajador aseguró que los hechos de violencia que se han presentado en las últimas semanas, han incluido agresiones a más compañeros de vigilancia y "vandalismo" en una oficina de seguridad.

RCN Radio también habló con otro de los integrantes del grupo de vigilantes y coordinadores de Seguridad, quien también hizo un llamado para que los manifestantes permitan, cuanto antes, el relevo.

"Hoy a las 6:00 a. m. completó 72 horas en el Centro de Control de Emergencias de la universidad. La Defensoría pudo ingresar comida el día miércoles sobre el mediodía y ayer, jueves, ingresó el Ministerio del Interior con la Personería y una delegación de médicos para hacerle valoración. Nos dieron un parte positivo en su salud mental y física", dijo el empleado, quien reserva su identidad por no estar autorizado para hablar.

Más noticias: Manifestaciones en la Universidad Nacional provocan caos vehicular

El grupo de vigilantes recalcó la necesidad de que se hicieran relevos y que otra persona continuara manejando los sistemas de seguridad y de emergencias.