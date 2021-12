“Aquí el sector no es muy inseguro, pero no es la primer persona que se encuentra en este caño en el barrio. Sin embargo, parece que es habitante de calle por la manera en la que está vestido, además por cómo está inflado se ve que ese señor estaba ahí hace algunos días. Aquí la Policía es efectiva, eso sí hay que decirlo”, dijo un habitante del sector.

Según la comunidad, el sector hay bastante segura y no se perciben asesinatos a mano armada o hurtos de manera violenta de forma seguida. Manifiestan que hay Policía rondando el sector 24/7 y que siempre acuden cuando la comunidad hace un llamado al cuadrante o al 123.