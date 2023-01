Hasta 6.800 delincuentes saldrían de prisión: Claudia López tras propuesta de reforma a la Justicia

La Alcaldesa manifestó que se debe hacer una movilización masiva de ciudadanos a través de diferentes medios para que la petición le llegue al ministro de Justicia, Néstor Osuna, al Congreso de la República y al Presidente.

”Así como vemos con esperanza que haya más justicia social y ambiental exigimos que también haya justicia judicial, que quienes nos hacen daño no ganen impunidad. Ojalá prevalezcan los derechos de la gente honrada y no los de los ladrones y delincuentes. Ojalá no haya impunidad. Ojalá no le metan política”, finalizó en la carta.

López concluyó que no es una movilización en las calles, sino que se hará el debido proceso desde un derecho de petición, para que se dé una respuesta por parte del Gobierno Nacional de una manera cordial.