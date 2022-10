"¿Hasta cuándo la impunidad?": alcaldesa Claudia López tras liberación de mamá que abandonó a bebé

"Tenemos que entender a los ciudadanos, la ley en Colombia dice hoy que si a usted le roba menos de cuatro millones de pesos no es un delito grave y queda libre; , la ley no le puede decir al 99% de los colombianos que si los roban no pasa nada", dijo la mandataria.

Le puede interesar: Concejo de Bogotá dio el sí para que la ciudad se integre a la Región Metropolitana

Sostuvo que "ahora tampoco queremos el absurdo de mandar a todos los ladrones y raponeros a cárceles como La Picota, a que estén con narcotraficantes y sicarios con el riesgo de que los profesionalicen en el crimen. Por eso, con el proyecto de ley propone algo absolutamente sensato y justo, y es que tengamos un sistema de justicia y de detención restaurativo y distinto, para que haya una pena eficaz pero corta" sostuvo.

Por el momento, la alcaldesa López espera que el gobierno nacional replantee estos cuestionamientos para poder dar una aclaración a todos los casos.