En medio de las fuertes protestas y desmanes que se registraron en los últimos días en Bogotá, un bus de la Policía fue quemado por manifestantes en la carrera 86 con calle 49 sur, en el sector de Bosa Brasilia. Esto tras las protestas por la muerte de Javier Ordóñez.

El conductor del vehículo de la Policía narró a RCN Radio los momentos de angustia que tuvo que pasar en medio de la turba enardecida que exigía justicia: "estoy todavía adolorido por los golpes (...) Cuando agarraron a piedra, yo estaba ahí. Eso eran más o menos 400 o 500 personas tirándole piedras al bus. Eso es duro".

"Traté de sacar el bus, pero la gente no dejaba. Cuando me bajé del bus, me dieron qué pela [golpiza]. Si no me pongo mi casco, me acaban. Quedo partido en 4 (...) Yo no estaba haciendo ningún mal, yo estaba llevando un personal porque estaban rompiendo los vidrios de un conjunto al lado del parque de Gilma Jiménez", dijo el uniformado.

"Me robaron las cosas de la maleta, las dos pilas, hasta la comida se me llevaron ese día (...) Esos eran ladrones. La chaqueta toda rota apareció por allá en Bosa- Nova", añadió.