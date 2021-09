Hasta los tapetes se llevaron: ladrones asaltan fábrica de zapatos en el Galán

Hasta los tapetes de la entrada se llevaron los ladrones que, en las últimas horas, asaltaron una fábrica de calzado en el barrio Galán de la localidad Puente Aranda, en el occidente de Bogotá, dejando sin trabajo y sin sustento a más de sesenta familias.

Los delincuentes, unos quince según las versiones entregadas a las autoridades, hurtaron también más de cinco mil pares de zapatos y ocho computadores, dejando pérdidas de alrededor 200 millones de pesos.

“Nos quedamos sin trabajo. Es duro llegar y encontrar todo desocupado; no están los computadores, nada. Ahora ¿Qué voy hacer? ¿Qué le respondo a mi hijo cuando me dice, 'mamá tengo hambre'? Una como madre soltera no sabe que decir”, dijo una de las vendedoras del almacén.