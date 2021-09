Hay condenados pagando sus penas en una estación de Policía: Personería de Bogotá

Operativos contra la mendicidad infantil



La personera delegada, Natalia Chacón, también se refirió a la mendicidad infantil que se presenta en varios puntos de la ciudad de Bogotá.



"Hemos adelantado una nueva jornada para combatir la mendicidad infantil y la explotación sexual de menores de edad. En algunas situaciones hemos visto familias con menores de edad no solo colombianas sino extranjeras, viviendo en un cambuche", dijo.

Advirtió que "hemos encontrado a una señora con una bebé de tres años pidiendo dinero en el Portal del Norte y no sabe explicar sobre la niña. Son casos de alquiler de niños que detectamos en algunos operativos".



Finalmente, señaló que "los niños, niñas y adolescentes, no se pueden instrumentalizar para pedir dinero, no podemos permitir eso".