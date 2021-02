"Hay hechos de inseguridad que no podemos negar": secretario Hugo Acero

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, definió la estrategia que tendrá la capital colombiana para mejorar índices de seguridad mediante acciones conjuntas con la Policía Metropolitana, así como otras instituciones como la Fiscalía General de la Nación.

El funcionario reconoció que se han dado varios hechos de hurto con violencia en los que el Distrito está trabajando para evitarlos, mientras instó a las víctimas a realizar las denuncias correspondientes.

"Son hechos que no podemos negar. No es percepción, esos hechos suceden, los ciudadanos los están sufriendo, los lamentamos de manera particular y estamos para reducir ese tipo de delitos. En el conjunto, en la ciudad, hemos reducido los delitos", aseguró.

Agregó que "siguen preocupando este tipo de hechos que los ciudadanos están precisamente sufriendo. El esfuerzo que hacemos con la Policía y con las demás instituciones de seguridad y justicia, es precisamente pare seguir reduciendo. Lo más importante es que los ciudadanos denuncien", añadió.

El secretario de Seguridad destacó que a través de trabajos basados en investigación y datos, se ha avanzando en algunos resultados. El coronel Nelson Quiñonez, subcomandante de la Policía de Bogotá, explicó que se han realizado distintas operaciones contra el delito.

"Tenemos en el momento ya 14 operaciones que se han realizado y que van dirigidas a estructuras criminales que están afectando a los ciudadanos. Es valioso para nosotros tener las denuncias para encontrar los sectores donde se están generando más afectaciones", dijo el oficial.

Justamente, se conocieron en las últimas horas los resultados de la más reciente Encuesta de Percepción y Victimización en la ciudad hecha por la Cámara de Comercio, que indica que la percepción de inseguridad fue la más alta en los últimos cinco años.

Según el análisis, el 76% de quienes participaron en el estudio manifestaron esa sensación, en comparación con 60% de la encuesta pasada. Allí se determinó que los objetos más robados son el celular, el dinero y la billetera.