Hay que exigirle a la alcaldesa que se dé el debate sobre el POT: senador Miguel Uribe

Lea también: Advierten posibles inundaciones en Bogotá por falta de mantenimiento en redes de alcantarillado

Asimismo, señaló que es necesario exigirle a la alcaldesa Claudia López que se dé el debate de fondo del POT, porque este determina cómo va a ser el desarrollo de la ciudad, empleabilidad, productividad, estructura ambiental y sostenible, entre otros temas clave para Bogotá y sus habitantes.

Finalmente, el senador Uribe habló del choque que tuvo con la alcaldesa en medio de las redes sociales y aseguró que "de verdad no es una discusión personal, yo llevo aquí 10 años trabajando por Bogotá, me duele la ciudad, me eligieron para esto en el Senado y es evidente que a mí no me distrae esa pelea personal".

Manifestó que, "yo no puedo caer en el juego de la alcaldesa y pues ella seguramente seguirá con ese error de atacar personalmente, ante la falta de argumentos".