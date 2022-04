Hernán Felipe Mejía y los detalles que rodearon su muerte

En diálogo con RCN Mundo, familiares de Hernán Felipe Mejía se pronunciaron luego del hallazgo sin vida del hombre que fue reportado como desaparecido desde el pasado 22 de abril.

María Mejía, hermana de Hernán Felipe, explicó que “él (Hernán Felipe) estuvo en un bar, en un restaurante con un amigo. Están investigando porque yo creo que esa persona es el culpable”.

“Estuvieron en un restaurante el viernes. Luego, a las 9:45 de la noche se fueron para un bar y de ese lugar salieron pasadas las diez de la noche. El amigo dice que se fueron caminando hasta su casa y cuando llegaron a la portería, ingresó a su edificio y mi hermano supuestamente cogió un taxi o un uber, dice que no sabe”, agregó.

A renglón seguido, afirmó que “dice el amigo, que Hernán le escribió que ya había llegado, pero él no llegó. Después de ahí no volvió a contestar el celular. Al parecer la Policía lo encontró por chapinero a las tres del mañana, drogado, y cuando lo cogieron estaba convulsionando y no alcanzó a llegar al hospital”.

Dice María Mejía que no saben si es cierta la versión de este sujeto. “Él no llegó y cómo le va a escribir a esa persona en vez de escribirle a la mamá, al papá. Eso es lo que no nos cuadra y además que no sabe si se fue en uber, en taxi. No sabe nada”, señaló.

Asimismo, manifestó que “nosotros sospechamos de esta persona y queremos llegar al fondo con esto porque mi hermano cuando tomaba aguantaba mucho. Él salió a las ocho de la noche al restaurante La Mesa Franca y ahí se tomaron unos cócteles. Él (Hernán Felipe) nos escribió que estaba muy borracho y eso no es normal. Yo creo que el amigo le fue dando droga poco a poco. Para que él se haya muerto así es porque lo drogaron toda la noche, todo el tiempo”.

Por otra parte, indicó que, aunque no han podido observar los vídeos que ya están en poder de la Fiscalía, al parecer hay un vehículo de color gris vinculado con los hechos.

Hernán Felipe Mejía tenía 40 años, era soltero y trabajaba desde hace 17 años en Philips Morris. Precisamente, a las nueve de la mañana de este lunes 25 de abril, Philips le hará una novena a Mejía en la Calle 90 con Carrera 11.

María Mejía concluyó que “él era muy amado por todo el mundo, era una persona especial, muy familiar, muy buen hijo, muy buen hermano y muy bien tío”.