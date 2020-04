Historia de abuelitos recicladores que conmueve a Bogotá: separados por cuarentena

Don Pacho y doña Ana Julia son una pareja de adultos mayores que se dedican al reciclaje. Por dificultades de salud, ella tuvo que ser ingresada en el Hospital de Fontibón y desde hace más de 20 días su esposo no ha tenido razón de ella. El caso fue visibilizado por Marcela, según ella, la primera recicladora youtuber de Bogotá.

‘Marce, La Recicladora’, como es conocida en redes sociales, junto a otras personas fueron a entregar unos mercados a una asociación de recicladores que se ha visto afectada por la cuarentena. La mayoría de ellos son adultos mayores, entre los que está don Pacho, quien al recibir la ayuda no pudo ocultar su tristeza por no saber cómo está su esposa Ana Julia.

En un video publicado por Marcela, don Pacho cuenta que no puede ver a doña Ana ni siquiera para preguntarle cómo se encuentra, ya que no puede ir a visitarla al hospital debido al aislamiento obligatorio que deben cumplir las personas mayores de 70 años. “Eso es lo más triste que me tiene”, dice don Pacho.

Don Pacho y Ana; dos reciclamores que fueron separados hace más de 20 días porque la situación de salud de doña Ana se complicó y el no sabe nada de ella porque no puede salir, no tiene celular y tampoco lo dejan entrar al hospital su único anhelo en este momento es verla 🥺💔 pic.twitter.com/oF367uIpUw — Marce La Recicladora (@marcelarecicla1) April 7, 2020

El caso conmovió a los usuarios en redes sociales y, según cuenta Marcela, cientos de personas ofrecieron su ayuda para poder comunicar a los esposos. Ya se logró comunicación con una funcionaria del hospital y se espera que en los próximos días don Pacho y doña Ana puedan hablar a través de video llamada.

Y es que el aislamiento preventivo obligatorio para personas mayores de 70 años va hasta el 30 de mayo. Solo podrán salir para comprar alimentos y bienes de primera necesidad, asistir a citas médicas, comprar medicamentos y acceder servicios financieros, de acuerdo a los decretos establecidos por el Gobierno Nacional.