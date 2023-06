Hombre con cáncer denuncia que su recibo de luz llegó por $53 millones: ¿qué se sabe?

Ante lo sucedido, el padre de familia interpuso la queja en la empresa de energía Codensa, pero indica que la respuesta de esta entidad fue que debían revisar para saber si existía un error de facturación, por lo que debía ir un técnico.

Pese a esto, afirma que le advirtieron que la revisión tendría un costo.

"Me dijeron que si quería una revisión tenía que autorizar que me descontaran 300 mil pesos para que viniera un técnico a revisar el contador, entonces les dije que yo no pagar eso porque básicamente ese error es de ustedes”, precisó.

Hermes afirma que ahora no solo tiene problemas de salud, sino que a esto se suma la millonada que debe pagar.

“La verdad sí, esto me tiene enfermo. Ahorita anímicamente estoy mal, yo no duermo, yo no estoy durmiendo por este tema. O sea, yo me acuesto y paso las noches en vela solamente por esto, porque mucha gente me dice ‘sí, es un error’, pero para hacerlos caer en cuenta de este error (a la empresa) es un calvario grande”, dice.

La economía de este hogar se basa en la pensión que Hermes recibe, la cual es equivalente a un salario mínimo.

Hasta el momento la familia sigue esperando una respuesta oportuna por parte de la entidad de energía, ya que el recibo debe ser cancelado el 7 de junio.