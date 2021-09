Hombre con perros pitbull habría intimidado sexualmente a mujeres en Transmilenio

En las últimas horas varias mujeres denunciaron que fueron victimas de intimidación sexual por parte de un sujeto quien ingresó a una de las rutas de un articulado de Transmilenio con tres perros de raza pitbull sin bozal, según el relato de las mujeres este hombre se acomodó en un punto del articulado el cual se encontraba lleno de gente y en ese momento se baja la cremallera y procede a "masturbarse con su mano".

Según las mujeres, nadie podía hacer nada al respecto puesto que se sentían intimidados por los perros que rodeaban y acompañaban al sujeto, así mismo las victimas denunciaron que esta persona manoseó a algunas mujeres que estaban cerca, quienes empezaron a gritar y a llorar por lo que sucedía, además en el articulado había presencia de una niña menor de 10 años cerca de este hombre.

"En la Marly se sube ese tipo con tres perros pitbull grandes y sin bozal, de un momento a otro sentí que me estaban tocando la cola, yo me intimide e intenté quitarme pero estaba muy lleno el bus, al llegar a la estación Jiménez, se sube otra muchacha y empujó al tipo sin querer y cuando se fue de medio lado nos dimos cuenta que estaba con la cremallera abajo y tenia su miembro afuera", afirmó en RCN Radio Camila Beltrán con lagrimas en sus ojos.

En la Estación de Transmilenio Jiménez las autoridades policiales detuvieron al sujeto, inmediatamente una de las victimas también se baja a interponer el denuncio en el CAI de San Victorino; pero los agentes le dijeron que tenia que denunciar ante una URI porque como policías no podían hacer nada; el hombre quedó una vez más libre en las calles de Bogotá.

"Nos dirigimos hacia el CAI y no me permitieron colocar la demanda, me dijeron que tenia que dirigirme a una URI porque ellos no podían hacer nada, ni intervenir y los del CAI lo dejaron libre; me dijeron que se llama Eric Javier Niño Forero, también me dieron su número de cedula y tiene antecedentes, estuvo en la cárcel y está en las calles nuevamente", dijo la victima.

En el video que ronda en redes sociales se escuchan gritos por parte de los pasajeros aterrados por la situación: "mire, mire, mire para las redes sociales se va por enfermo, bájenlo, policía, policía, policía, bájenlo; enfermo, es un descarado enfermo, que asco, que porquería" se escucha decir a la gente mientras que también se escucha a una joven que llora.

Según la víctima ella no ha podido dormir desde que sucedió el episodio, llora constantemente y asegura que no ha salido a la calle porque se siente mal e incomoda.

Además señala que teme subirse a un Transmilenio y manifiesta que las denuncias son engorrosas porque no les prestan mucha atención a esos casos y muestra de ello es que los policías del CAI de San Victorino volvieron a dejar en libertad a esta persona, a pesar de que cuenta con antecedentes judiciales.

Ni Transmilenio, ni la Policía Metropolitana se han pronunciado respecto al tema, por su parte la Secretaría de la Mujer reveló que se encuentra ayudando psicológicamente y legalmente a la mujer.