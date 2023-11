Hombre en Bogotá acudió a una terapia en su rodilla y terminó muerto: qué sucedió

Un extraño suceso sucedió en las últimas horas en Bogotá, luego de que se conociera el fallecimiento de Camilo Duitama, un hombre de 33 años, quien asistió a una sesión de fisioterapia al occidente de la capital del país, pero todo esto terminó en tragedia.

Duitama, había sido operado de una de sus rodillas en días pasados, y este hecho sorprendió a su familia, incluso, algunos insisten en que esto no tiene ninguna “explicación lógica”, según explicaron en un reconocido medio de comunicación nacional.

Según lo que explicaron en este mismo medio, el hombre murió al interior del consultorio 201 de IPS que se encuentra prestando sus servicios al occidente de la capital del país.

Este hombre, que se había sometido a una cirugía de meniscos para arreglar su rodilla en días atrás, fue destacado por muchos de sus amigos como un gran amante y aficionado al fútbol.

Incluso, se supo que esta terapia, a la cual asistió el pasado martes 14 de noviembre en horas de la tarde, era la tercera de varias sesiones de fisioterapia a la cual debía asistir para completar su recuperación a la intervención quirúrgica.

La hermana de la víctima habló con este medio, y manifestó que “no tenemos explicación lógica de lo que pasó porque él venía a sus terapias físicas porque hace quince días le habían hecho una operación del menisco de rodilla. Todo había salido bien, estaba perfecto, y vino a hacer la tercera terapia cuando me llamó mi mamá y me dice que viniera rápido porque mi hermano estaba mal, que ya no respiraba. Cuando llegué, vi a una señora encima de él haciéndole reanimación”.

Familiares también expresaron que, aparentemente, en el lugar no le prestaron los primeros auxilios de manera rápida y que esto pudo incidir en el fallecimiento de su ser querido.

El padre del joven dijo que “mi hijo reacciona un momento, dice mi esposa. Entonces, no había oxígeno, no había nada de primeros auxilios. Entonces, yo traigo a mi hijo a una terapia de rodilla y me lo entregan, es muerto”.

Ante lo sucedido, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar y estuvieron allí hasta altas horas de la noche para hacer la investigación de lo sucedido, y se espera que dentro de poco se dé claridad de la muerte de este hombre.