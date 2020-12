"Se enamoraron de mí", dice con ironía mientras algunos ciudadanos le piden a los policías un poco más de tolerancia en el caso.

Una vez al hombre le ponen las esposas y llega otro policía, él intenta explicar que no le parece justo que lo humillen de esa manera y además explica para defenderse: “Me cogieron allá porque me cogen flagrancia (orinando en la calle), les pido que me colaboren y nada, listo. Me ponen el primer comparendo. Entonces voy a desayunar y me hacen otro por el tapabocas y yo preguntó pero, ¿por qué hermano?, y lo que recibo es maltrato”.