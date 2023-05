Luego de que se conociera que el cantante de música popular Yeison Jiménez estaba buscando al hombre que se volvió viral en redes sociales luego de que las autoridades le inmovilizaran su motocicleta y se le impusieran varios comparendos por violar el manual de usuario del sistema de transporte masivo TransMilenio.

En una entrevista, el artista dio a conocer que ya le habían llegado los recibos de las multas y que “todo estaba pago”. Pero más sin embargo, Jiménez se dio cuenta que el motociclista tenía varios inconvenientes, incluido que "no contaba con una licencia de conducción".

Aunque a Yeison le gustaría ayudar al hombre en ese aspecto aseguró que, "eso es algo que no puede pagar, pues esa persona debe ir a hacer el respectivo curso para obtenerlo".

Finalmente expresó que sintió el deseo de ayudarlo, ya que él sabe “lo que es no tener plata” y que, antes de ser famoso, "deseaba haber podido tener una moto".

Cabe recordar que en días pasados a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista le pidió a la Policía que le haga llegar los datos personales y el número telefónico del motociclista para contactarlo, ya que quería ayudarlo luego de hacer una reflexión sobre lo que le había sucedido.

“Un joven tuvo que subir su moto por falta de gasolina a Transmilenio y la ley cumple con lo que toca. Yo me puse a pensar que ese man tuvo que estar muy desesperado para tomar una acción como esa, por que la más fácil es meterla a un parqueadero, pero ¿cuánto le iba a valer eso? Quiero pedirle a la Policía que me envíe el contacto de este señor, los datos personales y me quiero hacer cargo de todo, yo pago todo y le entrego su moto tanqueada. Cuando necesite gasolina que me llame”, indicó el cantante en su publicación.

Es preciso resaltar que este hecho se presento el pasado jueves 18 de mayo en la estación de TransMilenio de la Calle 63, allí el conductor de la motocicleta luego de quedarse sin gasolina, tomó la decisión de colarse e ingresó por una de las puertas con el vehículo de dos ruedas.

Según información suministrada por TransMilenio, al motociclista se le aplicaron dos multas, una de 220.830 pesos por evadir el pasaje y la otra de 883.323 pesos por infringir el manual del usuario del sistema.

Adicionalmente, se le inmovilizó la motocicleta y deberá asumir el pago de grúa, patios y comparendo de tránsito. Lo que en resumen le llegaría a costar un aproximado de unos 2'000.000 de pesos.