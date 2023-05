Hombre se trató de colar en Transmilenio y terminó haciendo el ridículo

Los colados de TransMilenio es un problema que se puede ver en portales y estaciones en toda la ciudad, donde algunos desadaptados aprovechan cualquier descuido para no pagar el pasaje.

Se estima que cerca de 3 de cada 10 usuarios se cuelan en el sistema, lo que le trae pérdidas millonarias.

A pesar del esfuerzo por parte de las autoridades con diferentes sistemas para que las personas no se cuelen, como las famosas puertas anticolados, no ha sido posible y cada día se conocen nuevos casos de personas que no pagan el pasaje.

Precisamente, hace algunas horas, TransMilenio compartió un caso que ocurrió en una estación, cuando un ciudadano intentó colarse, pero su ropa se enredó y tuvo que ser auxiliado.

La cuenta de Twitter de TransMilenio compartió el hecho y escribió, "este sujeto quedó atrapado al intentar evadir, cuando su ropa se enredó entre una lámina de la estación y el bus que acaba de parar".

El hombre tuvo que esperar cerca de 11 minutos mientras fue ayudado, lo que retrasó todo el servicio.

Muchas personas comentaron lo sucedido con algunos mensajes como: "Por qué no lo dejaron ahí colgado Jajajaj a ver si no le da vergüenza2; "multa y a lavar baños"; "dejenlo ahí"