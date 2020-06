Humedal Juan Amarillo se afectó por obras de alcaldía de Enrique Peñalosa

“No se deben construir estructura de cimentación zapatas en los cauces, construcciones ‘estructuras’ que están invadiendo los espejos de agua, vasos y río Juan Amarillo (...) los acopios metales y varillas están dispersas a lo largo de toda la obra, incumplen”, reitera el documento.

Para Juan Mauricio García, Docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Bosque, estás obras afectan ya que “los humedales no sólo están recargándose de agua en la superficie sino por debajo”.

“Esa agua se libera en las temporadas secas, pero como se impermeabiliza el sistema, el agua lleva ahí se acumula como en una piscina, eso genera una inestabilidad y posibilidades de inundación”.

En otro de lo apartes se especifica que “no hubo presencia de zanjas perimetrales, ni rejillas de contención, ni geotextiles en ninguna de las obras, ni zonas de acopio. Los ingenieros de la obra manifestaron que no daban cumplimiento a la obligación supuestamente por que la obra no generaba sedimentos”.