Hurto a celulares sigue en aumento en Bogotá ¿Qué dicen las autoridades?

En medio del concejo de seguridad realizado este jueves en la Alcaldía de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, y el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Carlos Triana entregaron un balance en materia de seguridad a la ciudad.

De acuerdo con las cifras informadas por el Distrito se ha evidenciado un aumento en 4 indicadores, entre ellos están la violencia intrafamiliar, la violencia sexual en casi un 21% y el hurto a personas y de celulares con un 4%. Para la mandataria, esto se debe a la falta de policías y la impunidad entorno a las judicializaciones de los delincuentes.

"El problema es cómo están interpretando la ley los jueces y los fiscales, la manera como la están aplicando, y también algunas disposiciones que tiene la ley y que se deben cambiar. La interpretación de la ley siempre debe favorecer a la víctima, no al victimario”, sostuvo.

Las cifras también evidencian un avance favorable en los delitos como el hurto a comercio con un 24%, extorción con un 22,1%, hurto a residencias con 19,1%, hurto a bicicletas con un 15,8%, homicidio con 11,8%, hurto de automotores con un 10,9% y hurto a motocicletas con 5%.

La alcaldesa Claudia López recalcó que se sigue trabajando en cuestión de seguridad, "seguimos protegiendo la vida, reduciendo el homicidio, desmantelando bandas delincuenciales. La mayoría de los 12 indicadores de impacto en la seguridad van a la baja", sostuvo la Alcaldesa.

López finalizó este balance manifestando su descontento con la justicia colombiana y lanzando dardos a los fiscales: “De cada cuatro capturados, a dos los termina dejando libre el fiscal, es decir, el fiscal del caso no imputa el cargo, no destaca el agravante y lo deja libre. A uno de cada cuatro, lo deja libre el juez y en el resto o no aplicaba o hay algún error en el procedimiento”.