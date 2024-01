ICBF verifica intento de fuga en centro El Redentor, en Bogotá

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adelanta una verificación, ante un intento de fuga en el centro de detención El Redentor, en Bogotá.

Según conoció RCN Radio, se realizará un reconteo para determinar si alguno de los jóvenes logró escaparse.

La entidad afirmó que, en este momento, la Policía está acompañando a los jóvenes. Se presentaron dos momentos de tensión, siendo el primero entre las 9:30 a.m. y las 10 a.m. y el otro hacia el medio día, previo a que se estuviera "dialogando con los muchachos". Hubo una calma hacia las 11 a.m., algunos muchachos nuevamente intentaron hacer revuelta, pero el momento la situación logró ser controlada" por las autoridades, señalaron a este medio fuentes de la entidad.

El ICBF también señaló que se encuentran en el lugar otros organismos como la Defensoría haciendo evaluación de la situación. En imágenes que terminaron circulando en redes sociales se observa el momento cuando varios jóvenes intentaban escaparse del plantel, subidos en el techo y ante la mirada atónita de los transeúntes.

Este caso recuerda otro registrado el 1 de diciembre de 2023, a las 7 p.m., cuando el ICBF confirmó la fuga de más de 40 jóvenes desde el centro El Redentor. En su momento se reportaron 16 lesionados.

El organismo apuntó a que en aquel entonces “un grupo de jóvenes que adelanta su proceso pedagógico y restaurativo, protagonizó desórdenes causando daños estructurales en las áreas de ocho de los dormitorios en que se alojan”.

Hasta diciembre de 2023, según reportó, poco más de 8.300 adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal estaban a cargo del ICBF. La evaluación de los hechos también estuvo en manos de la Defensoría del Pueblo.