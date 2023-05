IDRD anuncia el cierre del Campín por siete días

La directora del Instituto de Recreación y Deporte, Blanca Durán, anunció el cierre preventivo del estadio Nemesio Camacho el Campín, esto como medida preventiva para intervenir la gramilla que ha presentado un deterioro, tras las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días en la capital de la República.

Según la directora, el dinero por el alquiler del estadio que pagan los equipos no alcanza para el mantenimiento que requiere el estadio, por lo que se ha tenido que tomar de otros recursos para el cumplimento de los contratos que tiene la administración.

​​​​Esta intervención constará del traslado de gramilla desde el Campínsito hasta el Campín y revisión de los desagües con los que cuenta el gramado.

Sobre el estado de la gramilla, Durán fue tajante en mencionar que esto se debe a las fuertes lluvias que se han presentado en la ciudad y no tiene que ver con los múltiples conciertos que se han realizado en este escenario.

"No he conocido el caso de un jugador que se haya lesionado por el estado de la gramilla y tampoco he escuchado el primer árbitro que se quede porque el balón rebotó mal o se fue a algún hueco", señaló Durán.

Con esta medida, el estadio cerrará sus puertas posterior al partido que se llevará a cabo por la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la liga nacional entre Millonarios y Boyacá Chicó.

Se espera que con esta intervención se mejoren las condiciones del estado del campo, algo que permite el buen desarrollo del juego. Ante las críticas por el desarrollo de conciertos, la directora enfatizó que estos se seguirán realizando a pesar de los comentarios.

Precisamente, el cantautor colombiano, Carlos Vives, anunció su concierto en el Estadio el Campín, el próximo mes de noviembre.