IDU estaría obligando a empleados a prueba de polígrafo para detectar casos de corrupción

Denuncias conocidas por RCN Radio han evidenciado que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) estaría sometiendo a varios contratistas vinculados con la entidad a realizar una prueba de polígrafo por más de 5 horas y así, detectar si están involucrados o no en casos de corrupción.

De acuerdo con una de las denunciantes, el IDU hace una especie de filtro a casi 600 personas, en esta prueba se han quedado decenas de personas sin la oportunidad de empleo.

"Están haciendo el polígrafo a diferentes cargos para dar cumplimiento al programa anti soborno de la entidad, ¿hasta qué punto una prueba de polígrafo puede demostrar la honestidad de una persona y una prueba que pueden hacer para un proceso de selección?, eso hace que no valoren la experiencia laboral que no es fácil de conseguir, solo le dan prioridad al polígrafo para contratar", mencionó la persona.

Asimismo, explicó que esta prueba es un factor importante para poder quedarse u obtener un cargo en la entidad, según la denunciante durante este año el 19% de los empleados que presentaron la prueba quedaron sin trabajo.

Ante ello, RCN Radio habló con el abogado laborista Javier Almanza, quien precisó que no solamente está ocurriendo en el IDU, sino que, en otras entidades del Gobierno Nacional sucede lo mismo. El jurista explicó que la prueba del polígrafo se puede realizar en el ámbito laboral, pero solo al trabajador vinculado con un contrato o un servidor público, no a un contratista.

RCN Radio habló con el director del IDU, Diego Sánchez, quien indicó que la entidad está certificada para realizar la práctica del polígrafo a las personas vinculadas con su trabajo, con el fin de detectar si cuentan con principios y valores íntegros.

"Tenemos en promedio 1.500 contratistas, al año le hacemos pruebas a 200 personas, es una muestra a personas que tienen relación con contratos de obras, 672 personas han hecho la prueba y 49 no han aprobado porque en el momento de hacerse las preguntas el polígrafo detecta algo diferente, en ocasiones se repite la prueba", sostuvo.

Diego Sánchez concluyó que no se han señalado a las personas como corruptas, sino que se busca demostrar su compromiso laboral, además resaltó que las personas no están obligadas a realizarla, por lo que no es ilegal.