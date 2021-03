[Imágenes] Aparecen varios carteles xenófobos en diferentes puntos Bogotá

"Estas ratas venecas nos están matando. No des limosnas, comida, ni ropa. No arriendes ni des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes", dice el cartel colocado en un sector de la localidad de Kennedy que encendió las alarmas en torno a la xenofobia que se empieza a evidenciar en la capital.

Lo anterior fue denunciando por la concejal Heidy Sánchez Barreto de Colombia Humana, que culpó del tema a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por sus recientes declaraciones sobre los migrantes. "No es la primera vez que esto nos ocurre. Los colombianos necesitamos garantías, a venezolanos todos se les ofrece y qué garantía tenemos los colombianos. Bogotá es la ciudad más afectada. No se puede permitir que se aprovechen de la solidaridad de Colombia”, dijo López en su momento a propósito del asesinato del policía Edwin Caro.

Al respecto, Sánchez Barreto expresó que esas "repercusiones de la xenofobia de la alcaldesa Claudia López y sus discursos de odio" ponen en riesgo a la población migrante.