[Imágenes] ¿Arboricidio en Suba? Ampliación de Transmilenio desata furia de ambientalistas

Andrea Sierra es ambientalista del sector. Aseguró que “no podemos permitir que nos quiten nuestro oxígeno, que nos quiten nuestros árboles. Dónde están las promesas del alcaldesa Claudia López, dónde está la defensa por parte de la Secretaría de ambiente tumbando árboles para seguir construyendo obras".

Agregó que "no es lógico, es absurdo; aquí (estamos) protestando y no vamos a permitir que talen nuestros árboles, así tengamos que enfrentarnos a la Policía, porque eso han hecho enviarnos policías para que no nos dejen protestar y no nos de nuestro derecho a la protesta. Defenderemos los árboles y nuestro medio ambiente”.

El IDU señaló, por su parte, que la tala de estos árboles es con el propósito de ampliar la capacidad y de permitir mayor distanciamiento físico entre los usuarios del sistema, para evitar contagios de coronavirus.