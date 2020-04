Tras el derrumbe que se registró en las últimas horas en el Relleno Sanitario Doña Juana, habitantes de barrios como Mochuelo y San Joaquín, entre otros aledaños a este punto de la cuidad, insisten en que los olores derivados de esta emergencia los están afectando.

“El olor es muy fuerte, bastante, y no lo aguantamos más. Si normalmente huele feo ahora con esto peor. Los niños y los ancianos afectados, cuando pasó el derrumbe, salimos a ver qué había pasado y vimos la basura rodando”, dijo Luis Segura, un vecino del sector.

Por su parte, Angie Rojas dijo que ha tenido dolores de cabeza, mareo y demás síntomas por el olor. "Esto no se lo aguanta nadie, la brisa que está haciendo pues no ayuda en nada porque esparce todo ese olor”, soastuvo.

Entre tanto, Nidia Fonseca manifestó que espera que todo esto pase rápido porque el olor es tan fuerte que es difícil de soportar. "Yo vivo con mis hijos y mi mamá y ellos no aguantan ese olor, hemos hecho de todo para que se quite pero no cada vez es más fuerte”, indicó.