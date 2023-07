Impactante relato: Mujer intoxicada en servicio de Didi narra los aterradores instantes vividos

La inseguridad en Bogotá sigue latente y ni los usuarios de transporte público o pedido por aplicaciones se salva de ser víctima de los maleantes.

Ante la Fiscalía, una mujer narró los momentos de terror que vivió cuando solicitó un servicio en la aplicación de Didi y luego de algunos minutos de recorrido sintió que se estaba durmiendo al estar inhalando un gas que estaba saliendo del carro.

Al ver esta situación, la mujer decidió lanzarse del vehículo sin pensarlo dos veces, esto en medio de la Autopista Norte.

El recorrido inicio en la carrera 54 con calle 152 y debía terminar en el centro comercial San Rafael, ubicado en la calle 134a #47a.

“Me confirmó el servicio un vehículo Renault de color blanco. El conductor que aparecía vestía camiseta negra, pantalón negro de jean, pelo negro corto estilo militar, piel morena, edad aproximadamente 40-47 años”.

Al subir al carro, la mujer confirmó el destino, pero no obtuvo respuesta del conductor. “Tres minutos después de ir en marcha el carro me empiezo a sentir con temor e intimidada por la actitud del conductor. Le dije que estaba haciendo calor”.

A lo que le respondió el sujeto: “Me dijo que si acaso no me daba cuenta de que estábamos en tierra caliente. Yo le respondo: ¿tierra caliente?, y se quedó callado. Con esa respuesta me sentí más insegura y con miedo”.

Dese allí sus sospechas e incertidumbre empezaron a crecer a tal punto que tuvo que llamar a un amigo para decirle lo que estaba pasando.

“Justo, en ese momento, empiezo a sentirme mareada, confundida, con mucho sueño, decaída. Veía demasiado gas dentro del vehículo”.

Al cuestionar nuevamente al conductor, esta vez por haber tomado la autopista por el carril central y no el paralelo, el hombre frunció los hombros y respondió con un porque sí.

De acuerdo a la narración de la mujer, ya se estaba sintiendo más mareada y en su estado estaba viendo agua en el parabrisas y el vidrio del panorámico estaba nublado, lo que en su estado le hacía pensar que estaba cayendo un aguacero, pero era todo lo contrario.

“Salía demasiada agua y el parabrisas estaba mojado y nublado. De lo mareada que estaba pensaba que estaba lloviendo muy duro, cuando no era así y estaba haciendo sol”.

Después le pidió al hombre que se detuviera en la esquina para recoger unos documentos, pero este se negó. Al sentir que estaba en peligro y que la intención del hombre era colocar el seguro al carro, la mujer no dudó en soltarse el cinturón y lanzarse al vacío.

“Cuando caigo en plena autopista, transitada por motos y vehículos, me acerco al vehículo. Le grité al conductor que él me iba a hacer daño, que él tenía malas intenciones conmigo”, recalcó la mujer.