La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que las aglomeraciones de personas en las estaciones de Transmilenio durante las primeras horas de la cuarentena nacional, se deben a que los operadores de ese sistema no han prestado el servicio adecuadamente, tal y como lo pidió el Distrito para el aislamiento obligatorio que se extenderá hasta el próximo 13 de abril.

La funcionaria dijo que "algunos operadores creen que su negocio vale más que la vida y no están sacando el numero de rutas y frecuencias que tienen que tener disponibles".

"Esos operadores serán multados. Nadie en esta ciudad puede creer que sus ganancias particulares están por encima de la vida, todos tienen que tener conciencia y cumplimiento en esta cuarentena para que a su vez podamos facilitar a la gente que la cumpla", manifestó.

En ese mismo sentido, la alcaldesa dijo que "Transmilenio es un reflejo de la irresponsabilidad de las empresas que hacen ir a trabajar sin horarios, sin teletrabajo sin tener horarios distintos, entonces generan una demanda que no deberían estar. Por otro lado, la demanda permanente de la gente que viene de Soacha nos está congestionando todas las estaciones".

López agregó que esta problemática no es culpa del alcalde de Soacha, ya que "esto es culpa de la pobreza, la gente está saliendo porque no tiene un sustento, de manera que le rogaría al presidente de la República que si hay algún municipio al que hay que darle la mano ya para entregarle las ayudas que el Gobierno ofreció, es Soacha. Esa gente no se puede morir de hambre".

Sanciones en Soacha por incumplir la Cuarentena

El alcalde de Soacha (Cundinamarca), Juan Carlos Saldarriaga, aseguró que quienes violen el aislamiento obligatorio en el municipio por cuenta de la alerta del coronavirus, estarán 12 horas detenidos en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) y tendrán que pagar una multa de aproximadamente un millón de pesos.

Saldarriaga precisó que aunque es consciente de la situación de muchas familias que viven del día a día, se deben acatar las medidas impuestas por la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional para evitar contagios del Covid-19.