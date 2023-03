Importante puente vehicular en Bogotá será demolido por crucial obra para la ciudad

El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, anunció que se iniciaron cierres para la demolición de importante puente vehicular en el sur de la capital.

Con el fin de construir un puente nuevo que será más amplio, el puente vehicular de Venecia ubicado en la Autopista Sur con av. 68 será demolido en los próximos días.

"Esta es una de la sobras de mayor impacto en el proyecto de la alimentadora del Metro Avenida 68", indicó Diego Sánchez, director de IDU.

La obra se llevará a cabo porque la construcción actual no cumple con la normas, además, no permite el tráfico de vehículos de TransMilenio y la geometría del puente no es adecuada. El proyecto consiste en cerrar este puente que conecta la Autopista Sur o NQS con la Avenida 68, su demolicíon se demorará 6 meses. Posteriormente, se va a convertir en dos puentes nuevos.

Por lo anterior, desde el próximo lunes 3 de abril se van a empezar a implementar una serie de vías alternas y de desvío para los vehículos pesados, tractomulas, camiones, etc, para el transporte público y para particulares y motos.