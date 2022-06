Impuesto predial en Bogotá: amplían plazo para inscribirse a pago por cuotas

Nuevamente la Secretaría de Hacienda anuncia modificaciones en las fechas para el pago de impuestos en Bogotá y esta vez tiene que ver con el impuesto predial por cuotas, beneficio conocido como el SPAC.

De acuerdo con la entidad, los contribuyentes tendrán como plazo máximo para inscribirse el próximo 8 de julio, decisión que atiende a los inconvenientes que los ciudadanos han tenido en las últimas semanas con el sistema de pago a través de la plataforma de pago en línea.

“El número de contribuyentes interesado en pagar por cuotas su impuesto Predial ha venido creciendo, y en las últimas semanas detectamos casos de personas inscritas que quieren pagar, pero que dan clic en el botón de generar declaración y no en el de SPAC, lo que les impide quedar inscritos de forma adecuada”, explicó al respecto Orlando Valbuena, director de impuestos.

A su vez, según el Director de Impuestos, se invita a los ciudadanos que ya están inscritos a este beneficio a verificar en la Oficina Virtual sus cupones de pago y en caso de que no los encuentren, significa que no quedaron inscritos, por lo que deberán hacer el trámite nuevamente. "Si no los tienen es porque no quedaron inscritos. En ese caso, les recomendamos hacer de nuevo su inscripción", agregó el funcionario.

Para quienes ya hayan realizado el pago de la primera cuota, la entidad indica que a través de la opción ‘Consultas’ y siguiendo por ‘Obligaciones pendientes’ hagan la verificación de contar con los cupones. En caso de no tenerlos, es necesario que acudan a los canales de atención para solucionar el inconveniente.

Quienes presenten problemas con esta diligencia podrán comunicarse a través de los siguientes canales: