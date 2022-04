Este año el pago del impuesto predial para los ciudadanos se ha convertido en un viacrucis. Muchos bogotanos han expresado su inconformidad, ya que, aunque en el 2022 buscaron implementar el pago electrónico, no se dio con éxito.

Algunos recibos no han llegado a los hogares y aseguran ha sido desgastante intentar descargar la factura desde la página web de la Secretaría de Hacienda.

“De pronto hizo falta más información, como poder hacerlo porque ya se crea el usuario y la contraseña y aun así no se ha podido descargar”, señaló un ciudadano.

Leer más: Distrito crea nuevas estrategias para evitar problemas al pagar el impuesto predial en Bogotá

A su vez, otra persona que llegó a hacer fila desde la madrugada sostuvo que “para nosotros como ciudadanos y además propietarios de predios, ha sido muy difícil, imposible, es muy precario el servicio de esta administración de este servicio para poder pagar lo que nos compete y que a ellos les beneficia también a Bogotá”.

“No podemos pagar el servicio predial porque no podemos adquirir el recibo de pago, la página que han dado a nivel distrital, no funciona. Ellos han estado engañando, es una manera de limitarse en su responsabilidad, pero no ha funcionado nunca la página y hasta el día de hoy está así”, señaló otro ciudadano.

De igual manera, otra persona denunció que, “vemos que en la fila hay personas de edad avanzada que deben hacer la misma fila con todo el mundo, porque en la parte interna no están atendiendo sino sólo dirigiendo a mirar la página, el correo que ellos dan, pero aquí estamos sacrificándonos para poder cumplirle al Distrito”.

Lea también: Todo lo que debe saber para pagar el impuesto predial en Bogotá

Cabe recordar que la Secretaría de Hacienda informó que, a través de la página web www.haciendabogota.gov.co, desde esta semana las personas pueden acceder a un botón llamado "Descarga ya tu factura", en el que pueden registrar su número de identificación correspondiente (cédula de ciudadanía o extranjería, NIT o tarjeta profesional) y el número de identificación y chip del predio, pero muchos usuarios han intentado realizar el trámite sin éxito alguno.