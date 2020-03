Incendios forestales y quemas no permiten mejora de calidad del aire en Bogotá

Sin embargo, la secretaria de Ambiente de la capital de la República aseguró que no se levantarán las restricciones ambientales impuestas por la Alcaldía y que tienen que ver con restringir la movilidad de vehículos ampliando el pico y placa y restringir las operaciones de fábricas.

"Es como comerse un pedazo de ponqué: yo no puedo garantizarle que no comérselo lo va a adelgazar, pero le puedo garantizar que comérselo lo va a engordar", explicó inicialmente Urrutia.

"Si nosotros liberamos hoy transporte de carga, motos, automóviles a libre circulación se nos va a incrementar la contaminación, con absoluta seguridad. Seguramente con el simulacro de aislamiento de este fin de semana se va a mejorar la calidad del aire", añadió.

Asimismo, Urrutia aseguró que la mala calidad del aire no solo afecta a Bogotá, sino también a municipios de sus alrededores por lo cual se tomarán medidas con autoridades departamentales para evitar afectaciones de ese tipo en la región.

Lea acá: Corabastos reporta normalidad en sus operaciones y hace llamado a la calma

"No estamos solos. Bogotá y el aire no tienen fronteras. He estado hablando con el alcalde de Soacha, que también está en muy malas condiciones de la calidad del aire, para ver qué restricciones conjuntas podemos adoptar", explicó.

"Estamos todos en una situación nueva pero tenemos que asegurar que aprendemos de la situación. He estado hablando con mis colegas de Medellín, de Bucaramanga buscando como nos manifestamos conjuntamente para que por lo menos esto no se repita", puntualizó.