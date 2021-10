Indígenas asentados en el Parque Nacional tienen 48 horas para desalojar el sitio

Más de 300 indígenas embera que están pernoctando en el Parque Nacional desde hace más de 20 días, tendrán que desalojar ese lugar en 48 horas, para esto la Unidad Nacional de Victimas debe hacer una caracterización de la población que habita ese parque y luego reiterar las ayudas mientras retornan a sus tierras según lo que exige la población indígena, esta decisión la tomó el inspector Javier Orozco en medio de una audiencia.

Sin embargo la población indígena asentada en el parque aseguró que no permitirán el desalojo sin garantías, exigen un lugar de paso para poder organizarse y retornar a sus lugares de origen.

"Ya conocíamos que pasaría desde un principio y el inspector nos dijo que íbamos a irnos de forma voluntaria o con la intervención del ESMAD y desde el día nunca hubo traductores y no todos entendemos, no hay garantías para la población en general y tampoco supimos que había una audiencia pública, además aquí en el parque no se hizo la audiencia", dijo Jairo Montañez líder indígena.

"No nos extraña, yo creo que el Gobierno tanto Nacional como Distrital siempre ha querido gobernar sobre los derechos de toda la población, no hubo espacio para dialogo y se fueron con medidas jurídicas, solo les preocupa poner las luces en diciembre y sus contratos, no sabemos qué hacer porque no hay donde vivir", dijo María Quiscue indígena asentada en ese parque.

Lo que piden los 13 grupos indígenas asentados en el Parque Nacional, es la instalación de una mesa de dialogo y que allí haga presencia la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Según María la mayoría de las personas allí son mujeres y niños, dicen que estarán esperando a la Unidad de Victimas o al ESMAD pero que no se van a ir del parque porque no tienen donde vivir.

"No es in invento de nosotros que no queramos estar aquí, los asesinatos a lideres sociales, el exterminio físico y cultural, las masacres y desapariciones forzadas y lo que pasa en el territorio, no es que no queramos ir al parque La Florida, es que allá hay hacinamiento y no hay agua potable", dijo otra indígena.