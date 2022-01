Indígenas asentados en Parque Nacional denuncian amenazas de disidencias

Las disidencias de las Farc estarían amenazando a los indígenas que se encuentran asentados en el Parque Nacional, en Bogotá, según denunció María Violet Medina, lideresa indígena, defensora de Derechos Humanos e integrante de la comunidad Nasa.

Más de tres meses completa el asentamiento de más de 1.200 indígenas, de ellos cerca de 550 menores de edad, en el Parque Nacional, lugar a donde llegaron luego de aducir que no tenían los recursos económicos para pagar arriendos y vivir en la capital del país.

Según Medina, 14 de las 15 comunidades indígenas allí asentadas son víctimas del conflicto armado y fueron desplazadas de zonas como, Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, entre otros, por cuenta de la violencia.

Lea también: Atropellan a niña de la comunidad embera asentada en el Parque Nacional

"Es preocupante, angustiante la situación de seguridad, no solo de hambre y el poco avance en el diálogo, sino que en el mes de diciembre, los días 25, 28 y 30, ingresaron personas armadas averiguando por mi nombre y por otros compañeros dirigentes también en este espacio", señaló la líder indígena en diálogo con RCN Radio.

Medina afirmó que en cuatro ocasiones ingresaron grupos de personas armadas, asegurando que "eran disidencias de las Farc y también creemos que son paramilitares".

"Nosotros, desde que hemos sido víctimas de desplazamiento, hemos denunciado despojo de tierras, rutas de narcotráfico, extracción de minería ilegal, violencia sexual a mujeres y niñas, asesinatos y reclutamiento forzado a menores de edad", indicó.

Puede leer: Ocupación de UCI para pacientes covid en Bogotá se acerca al 75 %

Señaló que esta situación les ha obligado a tomar acciones y reforzar la seguridad de la guardia indígena.

"A mí me tocó salir del asentamiento. Ahora estoy en otro lugar que por razones de seguridad, no puedo mencionar. He vuelto al Parque Nacional, pero ha sido muy esporádico. Temo por mi vida y por mi hija de dos años. Si me matan, no sé que será de ella", narró.

Contó que este lunes 24 de enero, los líderes denunciaron ante la Fiscalía, las amenazas y hostigamientos, hechos al parecer, por grupos al margen de la ley.