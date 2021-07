Indígenas embera armaron nuevamente carpas en el parque Tercer Milenio, en Bogotá

El parque Tercer Milenio en Bogotá es de nuevo escenario de la difícil situación social que enfrenta Bogotá con el desplazamiento, en ese caso, de la comunidad indígena embera Chamí de Chocó.

Luego del retiro en noviembre del año pasado de las carpas que habían puesto más de 300 indígenas, de nuevo la situación se repite en el Tercer Milenio.

Durante la noche del miércoles 14 de julio, decenas de indígenas embera empezaron a armar las carpas con palos y bolsas negras. Este jueves amanecieron más de 20 a las afueras de este reconocido parque en el centro de Bogotá.

"El Distrito no está dando mensualmente 270.000 pesos para el arriendo pero eso no nos alcanza. Un arriendo en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, está costando 600.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos. Así que el dinero que nos dan, pues no nos alcanza y el arrendador no recibe por partes, sino quiere todo el dinero", indicó Alfonso, indígena embera que llegó al lugar.

Cabe recordar que más de 300 indígenas embera viven una situación de pobreza en la capital, luego del desplazamiento forzado de sus territorios.

También mencionó que "el dinero que dan de comida, tampoco nos alcanza". Relató que les dan un bono de 150.000 pesos para cambiar en los almacenes Yumbo. "Allí todo es muy costoso, los huevos, la carne, el pollo. Así que tampoco nos alcanza".

En el lugar hacen presencia las autoridades locales y distritales. También la Policía y Gestores de Convivencia. Se espera que en las próximas hora se haga un censo para determinar cuántas personas hay, entre niños, mujeres, adultos mayores.

"En este momento somos muy pocos, pero el resto se fue a traer el trasteo de las casas donde no nos reciben más porque no tenemos cómo pagar todo el arriendo", puntualizó Alfonso.