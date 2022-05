Indignación por video de vigilante maltratando a perro en Centro Andino

Un video que se ha hecho viral en las últimas horas a través de las redes sociales, muestra un indignante caso de maltrato animal en el centro comercial Centro Andino, por parte de un guarda de seguridad que intenta jalar a un perro que lo acompaña.

En las imágenes se puede observar con claridad, como el guarda intenta mover al can, arremetiendo contra él, e intentado que el animal que también presta la seguridad, se intente levantar.

El hombre intenta mover de varias maneras a la mascota, pero este hace caso omiso, por lo que acto inmediato, comienza a arrastrarlo y lo sigue halando de la correa en la que está atado, a tal punto que esta le aprieta el cuello.

Momentos posteriores, el perro cae nuevamente al suelo luciendo como desmayado, mientras que el hombre se queda al lado de él y disimula mientras otras personas van ingresando al centro comercial. Una vez se percata que no hay más personas ingresando o saliendo, nuevamente arrastra al can hasta que ya no se logran percibir en las cámaras de seguridad.

Este lamentable hecho fue criticado por usuarios de plataformas digitales, quienes han exigido al centro comercial hacer un comunicado explicando lo sucedido. Entre tanto, algunos lideres animalistas también han repudiado este hecho, en el que algunas entidades han manifestado que ya se están tomando cartas sobre el asunto, para que este caso sea denunciado.