Indignante caso: Celador fue despedido por haber recibido $2.000 para "tomarse un tinto"

Un indignante caso tiene en vilo a un guarda de seguridad, que lamentablemente perdió su trabajo tras haber recibido 2.000 pesos, luego de haber permitido que el acompañante de un residente en el conjunto donde trabajaba, guardara su moto en el parqueadero.

El hecho ocurrió el pasado jueves 16 de febrero en horas de la noche, cuando Carlos López, quien ahora es exempleado de la empre SG2, contó en entrevista para Semana, que recibió este pequeño monto de dinero, según él, para tomarse un tinto, y que le fue ofrecido a él en modo de agradecimiento por el favor realizado.

Lea también: Pico y Placa para motos en Bogotá sería un hecho tras advertencias de la Alcaldía

El guarda de seguridad, mencionó que sobre casi las 11:00 p.m. una de las propietarias llegó con su pareja, a lo que él accedió a que el hombre estacionara su moto dentro del parqueadero, argumentando que “había el espacio para guardarla”, y que, a su vez, estaba velando por la integridad de los bienes materiales los dueños de los apartamentos.

Por eso, la pareja de la mujer decidió dar el billete de dos mil pesos, para que él se pudiera “tomar un tinto”. Manifestando que no lo recibió como pago por el servicio del parqueadero, sino por el favor que hizo de guardar la motocicleta.

A la semana siguiente, el guarda llegó al conjunto para ejercer sus labores, cuando uno de los supervisores hizo presencia en el lugar de su trabajo. Dos días después, recibió una notificación en la cual decía que debería presentarse a la oficina de la empresa, para ser despedido.

Una vez en el lugar, al guarda le dijeron que apagara su teléfono y procedieron a preguntarle si en los últimos días había recibido dinero. Él con honestidad respondió que sí, y explicó la situación de lo que había pasado, pero poca empatía tuvieron en la compañía, pues rescindieron de sus servicios.

Lea también: Capturan en flagrancia a miembros del 'Tren de Aragua' pegando panfletos amenazantes en Bogotá

Finalmente, el hombre denuncia que “esto lo recibí no como parte de pago del uso del parqueadero, y no se me respetó el derecho a la legítima defensa”, añadiendo que desde la empresa no siguieron el conducto regular.