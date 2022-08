Informe de la Comisión de la Verdad en colegios es voluntario: secretaria de Educación de Bogotá

La secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, aclaró que cada colegio privado y público de la ciudad tiene la potestad de decidir si implementa el informe de la Comisión de la Verdad en sus actividades académicas, para enseñárselo a los estudiantes de todos los grados.

En diálogo con RCN Mundo, la funcionaria señaló que no será una materia más, ni será calificable. "Se trata de actividades y si el papá, la mamá o el mismo menor no quiere participar, no está obligado a hacerlo”, dijo.

Bonilla señaló que el hecho de que los niños, niñas y adolescentes, conozcan la verdad y la historia, sería un paso importante en generar un cambio de país.

“El informe es una oportunidad para unirnos como país en torno a la paz. Se invita a los colegios para que de manera voluntaria y reflexiva, se unan a la iniciativa para profundizar el informe”, dijo.

“Jamás obligaríamos que una institución participe en estas jornadas, pero también estaríamos condenando a que los niños y niñas no conozcan las verdades como país dentro de las últimas décadas. Tenemos una oportunidad y necesariamente debemos escuchar las voces de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas y qué mejor escenario que el colegio, de una manera pedagógica y acompañada”, añadió.