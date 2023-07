Innovador vehículo de carga hecho en Colombia terminó en los patios por insólita razón

Un ingeniero mecánico, impulsado por la pasión de los motores que usen energía renovable, construyó un vehículo eléctrico, pero en unas pruebas que estaba realizando por las calles de Bogotá fue inmovilizado.

Javier Roldán, ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Distrital, tiene una empresa llamada Eolo Motors logró patentar un motor que combina la electricidad y la energía eólica.

Fue así que Colciencias y la Corporación Minuto de Dios le brindaron todo su apoyo para construir el prototipo de este carro.

En la pandemia todo se dificultó y varios patrocinadores se 'bajaron del barco' por lo que enfocaron su esfuerzo en otra idea en la que nación el Eolo Supercargo, que es un cuadriciclo eléctrico.

Este vehículo tiene la capacidad de llegar hasta los 50 kilómetros, autonomía de 100 km y potencia de seis kilovatios, según información compartida por Cambio.

Sin embargo, tras año y medio en el que han intentado matricular el novedoso vehículo no ha sido posible, ya que actualmente no se permiten a empresas colombianas subir información al RUNT, pues el Ministerio de Transporte no ha expedido la resolución.

Sin embargo, una circular del Ministerio de Transporte permite que este vehículo circule sin licencia, revisión termomecánica ni Soat, sin embargo, el pasado 10 de julio se llevó una sorpresa cuando un policía lo detuvo en el sector de Álamos, occidente de Bogotá, y le indicó que esto no era suficiente.

Roldán, quien compartió esta información con el medio mencionado anteriormente, dijo que el agente de tránsito no dudó ni un segundo para llevarse su cuadriciclo eléctrico. “Ese no es un triciclo, tiene cuatro ruedas, tiene que irse a los patios. ”, decía el uniformado.

“El agente de tránsito se empecinó en pedir el manifiesto de importación, pero nosotros tenemos manifiesto de importación de las llantas, no del carro, porque el carro fue hecho en Colombia", enfatizó Roldán.

Por ahora, su dueño está realizando los trámites correspondientes para poder retirar el vehículo de los patios, pero asegura que en Colombia "no se apoya la industria nacional".