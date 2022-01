Inseguridad en Bogotá: ciclista fue víctima de brutal agresión durante intento de hurto

La inseguridad de Bogotá no cesa, el caso de Michael García deja en evidencia lo difícil que ha sido para los bogotanos usar la bicicleta y enfrentarse a los hurtos a mano armada. En la localidad de Fontibón este joven fue atacado por tres personas que con cuchillo en mano a plena luz del día lo amenazaron para quitarle la bicicleta, al resistirse, fue víctima de una brutal golpiza que lo dejó sin ocho dientes y con fracturas en su cara.

"Iba camino para mi casa, se me abalanzaron y me tumbaron de la bicicleta y en el piso me empezaron a dar patadas en la cara, no podía reaccionar, solo me cubrí para que no me pegaran más y fue cuando los tres me pegaban, uno saco un cuchillo y me amenazaron con matarme", dijo la víctima.

Reveló que buscó ayuda de un reciclador quien lo montó en una carreta, ya que no podía caminar, sus piernas le pesaban y de los golpes en su rostro no podía ver bien, por el camino encontraron unos policías quienes lo llevaron a un hospital en una patrulla.

"Al llegar al hospital, había perdido mucha sangre y estaba algo inconsciente, al hacerme exámenes me trasladaron a otra clínica y aquí estoy con siete fracturas en mi cara, con perdida de ocho dientes y una fractura de clavícula, me duele el cuerpo; por robarme la bicicleta y mis cosas así me dejaron", manifestó García.

Los delincuentes están en libertad y las autoridades policiales revisando todo tipo de información, fotos y posibles videos de la escena, según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en el 2021 hubo 9.499 hurtos de bicicletas y según la Policía Metropolitana de Bogotá la mayoría de estos robos se hicieron a mano armada.