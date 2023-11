Inseguridad en Bogotá: la presentadora Mónica Rodríguez fue víctima de hurto, esto se sabe

Además, aprovechó para hacerle un llamado al Gobierno, a la Policía Nacional y a la Alcaldía de Bogotá para intensificar los cuerpos de seguridad en la capital y evitar más hurtos y violencia.

"Es Lamentable que los ciudadanos no podamos estar tranquilos en ningún lado. La inseguridad NO es una percepción como lo hemos tenido que escuchar tantas veces. Yo siempre me he cuidado de sacar el celular en la calle o cuando saco a mi perrita para "no dar papaya", pero no es lógico que esa carga tengamos que llevarla los ciudadanos y no los delincuentes", escribió.

Y aunque dice ser consciente que lo material se recupera y que gracias a Dios no le hicieron nada, asegura que es "un costo económico y emocional que pesa y da rabia".

"Es ridículo tener que advertirle a la gente y decirle que por favor, no saquen el celular dentro de un medio de transporte: bus, vehículo particular o taxi como en mi caso, porque ni así podemos estar seguros", añadió.