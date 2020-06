Inseguridad en Bogotá: ¿Qué piensan de los ciudadanos?

Durante los últimos días se han venido registrando varios hurtos a establecimientos de comercio, conjuntos residenciales y hasta en el transporte público de la ciudad.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en la ciudad han ocurrido más de 33 mil 075 casos durante los primeros cinco meses de este año.

Con relación al robo de celulares, se han reportado 8.150 casos, mientras que el hurto a bicicletas aumentó en un 8%, al pasar de 3.351 en 2019 a más de 3.622 casos este año.

Le puede interesar: Ladrones roban bus del SITP y disparan al conductor y pasajeros

“Hace poco en el barrio Cedritos robaron la bicicleta de alta gama. Sin embargo, se pudo recuperar porque se tenía un GPS (...) da temor salir en bicicleta con tanto hurto que se está presentando en la ciudad”, manifestó Santiago Sánchez, el ciudadano asaltado.

Entre tanto, la ciudadana María Rojas, aseguró que“aquí en Cedritos está muy complicada la cosa. De hecho pensé comprar una bicicleta pero el riesgo de que me la roben es alto, entonces pues tengo pensando cuando vuelva al trabajo irme en carro, pues porque el transporte público también está inseguro”.

Otra de las cifras de delincuencia en la ciudad, indica que se han registrado 1.075 casos de hurto de carros y 1.161 de motos este año. “Uno por aquí no ve un Policía ni una patrulla y cuando se ven pasan a toda. No sé qué pasa, ni por qué no se ve a las autoridades en las calles”.

Carolina Rojas, una habitante del sur de la capital del país, precisó que “da mucho miedo salir porque se ven todos estos casos recientes de hurto y pues uno se angustia. La verdad es que la inseguridad es terrible".

Lea también: "Mandatarios locales son responsables de la seguridad de su territorio: Mininterior a Claudia López

Por su parte, el experto en seguridad, Ándres Nieto, dijo que este tipo de casos ya venían registrándose antes de la pandemia por la COVID-19.

“No es que de un momento a otro la ciudad se haya descontrolado o el país se vaya a descontrolar. Esto es una tendencia que venía desde el año pasado”, aseguró.

En ese sentido, el experto precisó que “aquí había alertas que atender y obviamente por la pandemia cambiaron la dinámica porque todos estaban encerrados, pero cuando se activa la vida social las bandas criminales terminan activándose también”.

Cabe mencionar que los hurtos al comercio registraron 4.109 casos, mientras que ya son 2.584 los casos de asaltos a residencias en lo corrido de 2020.