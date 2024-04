Inseguridad en Bogotá: Se robaron dos vehículos en menos de dos horas

La inseguridad en Bogotá no da tregua. En las últimas horas fueron robados dos vehículos en hechos aislados ocurridos en el sur y norte de Bogotá.

El primer caso se presentó en la avenida Ciudad de Cali con calle 23, en la localidad de Kennedy, donde tres delincuentes intimidan con arma blanca a una mujer y le roban su vehículo.

El coronel Leonardo Bernal, comandante de la estación de Policía de Kennedy, indicó que fue capturado uno de los delincuentes que había robado el carro a la mujer.

“Los tres sujetos intimidan con un arma de fuego a una ciudadana y la despojan de su vehículo. Esta mujer se acerca al CAI de Castilla y dio aviso a los uniformados sobre este hurto de su carro. De inmediato se inicia un plan candado y se dan cuenta que el vehículo ya ha andado varias cuadras, le hacen el pare, pero esta persona con maniobras peligrosas intenta huir iniciándose una persecución”, dijo el coronel.

El oficial agregó que, “el delincuente cuando se siente acorralado chocó con una motocicleta. El motociclista, gracias a Dios, está fuera de peligro, no reviste de gravedad. Mientras que el delincuente fue capturado por el delito de hurto y dejado a disposición de la Fiscalía para su judicialización”.

Roban una camioneta en Barrios Unidos

En la noche del miércoles ocurrió un robo a una camioneta Toyota Prado TXL de placas HJW 225 color blanco en la carrera 27B con calle 72 en la localidad de Barrios Unidos.

De acuerdo con un familiar de la víctima, el hecho ocurrió cuando iban a ingresar el vehículo al garaje.

“Mientras él estaba dando reversa para meter el vehículo al garaje, llega un carro y lo atraviesa. Se bajan dos o tres hombres que intentan forcejear con él. En ese momento le hacen unos disparos con arma traumática en el pecho, en la pierna, y en el brazo. Él alcanza a correr y se lanza al piso para que no le hicieran más nada y se llevaron la camioneta”, relató el familiar.

Los familiares denunciaron que dieron aviso a la Policía y no hicieron nada.

“Hubo un acercamiento de la Policía acá en el lugar, pero no hicieron nada, no hicieron el debido proceso. Hay una persona herida y sangre en el lugar, pero se fueron como si nada pasaba. Estamos preocupados por eso, porque la inseguridad en esta ciudad está horrible”, dijeron.

Agregaron que, “supuestamente son competentes, pero de competentes no tienen nada. En Bogotá todos los días hay robos, gente herida por ladrones, pero nadie hace nada. Mira acá quedaron las vainillas de las balas, pero no hay investigadores, no hay nadie”.

Las víctimas del robo esperan que las autoridades les colaboren para recuperar la camioneta robada por los delincuentes.