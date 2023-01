La inseguridad en Transmilenio, en Bogotá, volvió a revivir el debate entre autoridades y usuarios, por los recientes y sonados casos de atracos, abuso a mujeres y homicidios dentro del sistema de transporte masivo de la capital colombiana.

De acuerdo con cifras de la secretaría de Seguridad, de las 136 estaciones con las que cuenta Transmilenio, cincuenta se catalogan como peligrosas en la ciudad. Las tres principales son Avenida Jiménez, Universidades y el Portal Norte.

RCN Radio conoció varios casos de hurtos a personas en los buses articulados. Las víctimas advirtieron que ahora temen no solo por el robo sino por su vida, que puedan ser asesinados en medio del hurto.

El joven Juan David Rodríguez aseguró que “Bogotá siempre ha sido así, porque es una ciudad que no cambia. Por ejemplo, estaba con mi mamá en un bus y me robaron el celular; otra vez en un alimentador. Me han robado tres veces dentro del Transmilenio”.

Otro ciudadano, que pidió que se preservara su identidad, dijo que “no hay policías, hay muchos colados y eso no ayuda. Ahí se demuestra lo que pasó con el abuso de una niña en Transmilenio, entonces no se hace nada”.

Según cifras de la Policía de Bogotá, los robos en los buses han aumentado en un 135%, casos que siguen aumentando. Uno de ellos, el que vivió Dagoberto Rodríguez cuando salía hacia su trabajo.

“Desde varias estaciones vimos a personas con una actitud extraña. Nos bajamos en la estación de la 127 y cuando llegó el bus, la persona que iba adelante de nosotros hizo como que se tropezó por el hueco que tiene la estación con el articulado; nosotros decidimos ayudarla y mientras eso pasaba nos quitaban los celulares de los bolsillos”, dijo.

La administración de Bogotá manifestó que se han intensificado los operativos para tener a por lo menos dos policías en cada estación.

La secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, señaló que “venimos con un plan de infraestructura, instalar las puertas que dan bloqueos a los colados y los torniquetes piso-techo, para garantizar las condiciones de seguridad de todos los ciudadanos”.

La empresa Transmilenio y la Secretaría de Seguridad aseguran que han instaurado planes para mitigar los robos, mientras que los usuarios exigen más acciones por parte de las autoridades, para evitar estos casos de inseguridad.