Instalan mesa de diálogo entre la Superservicios y recicladores

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que desde hace unas horas fue instalada una mesa de diálogo con las organizaciones de los recicladores con el objetivo de encontrar una solución que no afecte los derechos de los usuarios.

Desde la entidad afirmaron que la mesa estará conformada también por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Vivienda, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Personería de Bogotá y la Comisión de Regulación Agua y Saneamiento Básico, además de los involucrados directamente.

Cabe recordar que, durante las últimas 24 horas, cerca de 100 recicladores se ubicaron al frente de las instalaciones de la Superservicios con el fin de exigir respeto a la norma que les faculta que el reciclaje que ellos hacen diariamente sea pagado de acuerdo a la normatividad de este servicio público.

Le puede interesar: Saltando de un edificio a otro: la salida de trabajadores de Superservicios ante protesta de recicladores

Los voceros de los recicladores argumentan que algunas asociaciones y cooperativas no han recibido los pagos correspondientes a los últimos ocho meses, ya que la Superintendencia no ha autorizado a los operadores privados para que les gire el dinero a la fiduciaria que a su vez les paga a esas entidades de reciclaje.

Además, aseguran que se mantendrán en el plantón de manera pacífica, frente al edificio ubicado en la Carrera 18 con Calle 85, hasta tanto no les resuelvan su situación.

Lea también: Vendedores en Transmilenio son un foco de inseguridad, consideran comerciantes

Frente a las manifestaciones, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indicó que la aplicación de la norma expedida en octubre de 2020 busca proteger a los usuarios de cobros no autorizados por reporte de material que no hace parte de la actividad de aprovechamiento regulada en el país.

Según el organismo, desde el 2016 se han identificado más de dos millones de toneladas de materiales que no pertenecen al esquema de aprovechamiento, además del reporte de residuos peligrosos, construcción, chatarra y especiales, que no provienen de la prestación del servicio público de aseo, por lo que no puede ser cobrado a los usuarios en el componente de aprovechamiento de su factura.