El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, denunció que en horas de la madrugada muchas personas están aprovechando para desplazarse por las vías del departamento, e ir a algunos municipios a pasar la Semana Santa que se avecina.

Ante esta situación, el funcionario señaló que se redoblará la seguridad junto con el Ejército Nacional y la Policía, para tener más puestos de control y evitar que se incumpla la medida de cuarentena nacional hasta el próximo 13 de abril, por la pandemia del Covid-19.

“Hemos dado la instrucción de fortalecer la vigilancia en las carreteras. Hemos tenido información de vehículos saliendo en la madrugada hacia fincas de descanso en varios municipios de Cundinamarca seguramente a pasar esta época de Semana Santa (...) no son vacaciones, esto no es un paseo, no vamos a permitir el paso de los vehículos”, enfatizó el gobernador.

Nicolás García reveló que se ha incrementado el número de comparendos a personas que han decidido salir a las calles de los municipios, por lo que las autoridades ya han impuesto más de 3.336 multas, siendo Soacha el municipio en donde más infracciones se han aplicado con 339.

Le siguen Facacativá con 289, Madrid con 284, Mosquera con 217, Fusagasugá con 164, Girardot con 160, Zipaquirá con 138, Cajicá con 119 y Funza con 104 multas.

Fusagasugá no permitirá ingreso de personas que lleguen desde Bogotá

El alcalde de Fusagasugá, Jairo Hortúa, anunció que para evitar un ingreso masivo de personas provenientes de Bogotá durante la Semana Santa, se incrementarán los puestos de control para el ingreso al municipio, que sólo contará con una vía de acceso.

En ese sentido, desde este viernes a las cero horas no se permitirá la entrada de personas que lleguen desde la capital del país.

"Empieza la etapa más difícil del coronavirus en Colombia. Quiero decirles que no vamos a permitir la entrada de personas que pretendan pasar vacaciones en Fusagasugá. Esto no es un juego, esto no es un paseo y el que salga se quedó por fuera. Esta decisión la hemos tomado porque vamos a proteger a nuestra población, pase lo que pase", enfatizó el funcionario municipal.