Intentan abandonar una perrita en vía principal de Suba: Ella no se cansa de perseguir el carro

Un indignante caso tiene molestos a los bogotanos. Se trata de un video que circula en las redes sociales en el que se ve a unas personas, al interior de un carro particular, intentando abandonar a una perra en plena vía principal.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Suba, cuando de un carro negro de placas CVU 961, bajan a una perra de color negro y de raza criolla, mientras que la comunidad mira atónita la escena.

Le puede interesar: Subsidio para padres de familia: atento a los requisitos si su hijo estudia

Cuando el vehículo arranca, la canina se muestra desesperada y lo persigue para no perder de vista a sus dueños, exponiéndose a que la atropellen al ser una vía principal.

Tras varias cuadras y ante el visible desespero de la perrita corriendo detrás del carro, el conductor se percata de que lo están grabando y decide frenar el carro para volver a subir al animal.

“Ocupantes de este vehículo abandonaron a una perrita en una transitada vía de Suba, dejándola en grave peligro de ser atropellada. La recogieron cuando se vieron grabados, pero seguro la abandonarán de nuevo o la maltratarán”, dice la publicación del video que circula en las redes sociales.

Le puede interesar: Subsidio de $1 millón que se entrega desde esta semana: Consulte si es beneficiario

“Ojalá cuando se aburran de ellos los bajen del carro y los dejen tirados. El perrito estaría mejor lejos de esa plaga. No puedo ver más casos así, ¿qué le sucede a la gente?, ¿qué tienen en su cabeza? Por favor, no más abandono de animales, no más”, son algunos de los comentarios de usuarios.

Por su parte, la comunidad hace un llamado a Protección Animal para que le hagan seguimiento a este caso y ubiquen a los dueños de este reprochable hecho.