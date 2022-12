Las imprudencias de los conductores son una condición que se presenta a diario en todo el país, y en ocasiones genera peleas entre los actores viales que pasa del insulto a la agresión física.

En este sentido, un video que circuló en redes sociales muestra la intolerancia que se vive en Bogotá, cuando al parecer, un carro chocó con una camioneta de manera leve, pero que les causó rayones.

Este rose simple, causó que la mujer al volante de la camioneta se bajara a discutir con el conductor que al parecer, tenía problemas de movilidad en una pierna ya que sostenía una muleta; pero a pesar de su condición sacó un extintor y empezó a roseárselo a ella y a su vehículo.

La señora le decía a su adversario, “usted fue el que no me dejó pasar” y el sujeto le respondió, “mire, mire cómo me dejó el carro”.

En ese momento, aparece un ciudadano que trata de defender a la mujer, y se enfrenta contra el señor que sostiene la muleta y la utiliza para golpearlo, pero él logra defenderse con una tonfa que tiene en su poder.

Los espectadores observan la situación mientras que la movilidad se ve afectada en el norte de Bogotá por lo que empiezan a pitarlos para que sigan su camino y no se presenten más altercados, además de que empiezan a gritar que se acerca la policía a esa zona.

De ahí, la situación se controla, pero deja entre ver que esta es una de las razones por las que se crea caos en la movilidad y que, además, la violencia física es una de las características habituales de los ciudadanos.