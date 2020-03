El pasado jueves 5 de marzo hacia las 11 de la noche, la Policía de Bogotá recibió el reporte sobre una camioneta que habría arrojado el cuerpo de una joven a la avenida 68 con calle 80 y que posteriormente fue identificada como Ana María Rojas Castro.

Al llegar al sitio, las autoridades encontraron que la mujer estaba mal herida, por lo que la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial. Sin embargo, horas después la joven murió en el hospital Simón Bolívar.

“Salió el miércoles a las 4:30 de la tarde y dijo: mamá voy a salir con Paul Naranjo. No me voy a demorar porque tengo que estudiar mañana”, relató la hermana de Ana María.

“Mi mamá habla con ella como hasta las 9:30 de la noche y fue la última vez que le respondió. Mi mamá después le empezó a marcar hacia la media noche y jamás respondió. Ella le hizo 56 llamadas y jamás contestó. Así pasó toda la mañana yo entro a trabajar y hacia el mediodía mi mamá me llama y me dice: mire lo que le voy a mandar al Whatsapp”, agregó Aura Rojas, la hermana de Ana María.



Aura dijo que una amiga de Ana María les escribió para comentarles vía Facebook que un joven llamado Mateo Reyes, estaba buscando teléfonos de familiares para advertir que Ana María había tenido un accidente de tránsito.

“Mi mamá me cuenta eso y yo le digo que llamemos a la Policía para que nos ayuden a buscar, pero como a los 10 minutos me dice Mateo que ella estaba en el Simón Bolívar (...) mi mamá llega allá y le dicen que no hay una niña con ese nombre, pero que había una NN”, relató la mujer quien agregó que de inmediato su mamá reconoció a su hermana.



En ese sentido, precisó también: “nos dicen que en una cámara y según la Policía, ella había metido como medio troncó en una camioneta que es de Paul y que él arranca y ella pierde el equilibrio. También está la versión de que ella fue botada de la camioneta, ella tiene un golpe terrible en la cabeza".

Agregó que "la patrullera nos dijo que ella tenía como un hueco (...) el celular de ella no aparece y el bolso tampoco. La patrullera nos dice que ella tenía el bolso en el brazo y que si ella hubiera sido arrollada todo hubiese salido a volar, no tenia raspaduras, en la parte de adelante no se le veían cosas terribles, solo en la cara".

La hermana de la joven de 21 años aseguró que "a ella le pegaron y ella la botaron. Medicina Legal dice que el certificado sale como muerte violenta, así incluso lo pusieron en la historia clínica. La patrullera nos dijo que testigos vieron como la botaron, no que fue arrollada. Sin embargo, Mateo la auxilió, pero no dice que pasó".

"Él (Mateo) se ve en una cámara parando carros, ninguno de los amigos dice nada, ellos salen de La Cantina en la 116 y la iban a seguir. Mateo también dice que ellos tienen una discusión ella se va a la ventana del conductor, osea de Paul y discuten y que el arranca muy bruscamente y que ella da unos giros y cae y ahí es donde se fractura la cabeza", precisó.

También agregó que el joven identificado como Mateo cambia constantemente la versión de los hechos, ya que dice que "primero iba en un taxi detrás de la camioneta, pero después dijo que: Me acabo de acordar y yo si iba con ella en la camioneta, entre ellos está la versión, no sabemos si los tres tuvieron la culpa o quien, pero ninguno ha querido confesar, se han escudado en su versión."