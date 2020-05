Investigan muerte de colombiano en República Dominicana

El pasado sábado 16 de mayo murió en la ciudad de Santo Domingo, Johnny Peña Quintana, un colombiano de 38 años que llevaba siete años viviendo en República Dominicana.

Según los testimonios que pudo recolectar la familia, las primeras versiones que entregaron las autoridades locales apuntaban a que se trató de un suicidio. Sin embargo, posteriormente se conocieron detalles y testimonios que apuntan a un probable caso de asesinato.



La familia de Peña solicita ayuda a la Cancillería colombiana para que le exija a las autoridades dominicanas celeridad en las investigaciones con el fin de esclarecer las causas de la muerte y poder iniciar los trámites de repatriación del cadáver o la autorización de un vuelo humanitario, teniendo en cuenta que no han podido viajar debido al cierre de fronteras por el coronavirus.



"Que por favor nos ayuden con un vuelo humanitario o alguna manera para darle sepultura a mi hermano, pero lo que no queremos es que esto quede impune", indicó Tatiana Peña, hermana de Johnny.



Según conoció la familia, los hechos ocurrieron a la una de la mañana cuando el colombiano estaba departiendo en su apartamento con unos conocidos, los testigos indicaron que se escucharon insultos y palabras fuertes "cuando llegó la policía y entraron al apartamento encontraron a un dominicano y un venezolano con arañazos en los brazos y al parecer sangre", dijo Tatiana Peña a RCN Radio.



Al parecer estas dos personas se encontraban bajo los efectos del alcohol, los vecinos también escucharon a dos menores (hijas de la dueña del apartamento) que gritaban "ella no tiene la culpa". Aunque en un primer momento la familia fue informada de un suicidio, posteriormente los peritos y el levantamiento del cuerpo indicaron que se trató de un asesinato.



No obstante, las versiones que ha recibido la familia son contradictorias y en medio de la cuarentena no han podido viajar para apersonarse de la situación.



Una de las hipótesis es que Johnny fue asesinado al interior del apartamento y posteriormente lanzado al vacío, el hombre era padre de dos niñas y según la familia no tenía problemas ni se conocían amenazas en su contra.